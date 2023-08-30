الأمم المتحدة تنخرط مع مختلف الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة على مسار قضية قبرص

بحث مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأمريكيتين "ميروسلاف ينتشا" خلال زيارته لقبرص، كافة السبل لإيجاد أرضية مشتركة للتحرك قدما على مسار القضية القبرصية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، التقى المسؤول الأممي، بشكل منفصل، زعيم القبارصة اليونانيين "نيكوس كريستودوليدس"، وزعيم القبارصة الأتراك "إرسين تتار" وممثليهم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن المباحثات شملت التطورات الأخيرة على الأرض وقضايا العمليات المرتبطة، بولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، كما زار "ينتشا" أيضا القطاع الرابع من قوة حفظ السلام والتقى حفظة السلام ولجنة المفقودين.

الجدير بالذكر أن القطاع الرابع من قوة حفظ السلام في قبرص يتولى مسؤولية تسيير الدوريات ورصد الأنشطة العسكرية في منطقة تمتد على مساحة 65 كيلومترا على طول المنطقة العازلة.