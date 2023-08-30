ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في طاجيكستان إلى 21 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في وسط طاجيكستان إلى 21 شخصا بعدما كانت 13 شخصا، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء، في أحدث كارثة طبيعية تضرب هذه الجمهورية الجبلية الواقعة في آسيا الوسطى.

وسجّلت تلك الوفيات في ثلاث بلدات قريبة من العاصمة دوشانبي، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة يومي الأحد والاثنين في حدوث فيضانات وانزلاقات تربة وسيول طينية.

وقالت ناطقة باسم لجنة حالات الطوارئ في طاجيكستان لوكالة فرانس برس "هناك 21 قتيلا"، فيما كانت حصيلة القتلى السابقة التي أعلنت الاثنين 13 شخصا.

وفي فبراير، لقي 19 شخصا حتفهم في انهيارات ثلجية في طاجيكستان المتاخمة لأفغانستان والصين وقرغيزستان.