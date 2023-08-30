رئيس الوزراء الياباني يعلن عزم بلاده قيادة الجهود الدولية لتحقيق نزع السلاح النووي

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، عزم بلاده قيادة الجهود الدولية لتحقيق نزع السلاح النووي، وذلك خلال لقائه بممثلي مجموعات من الناجين من القصف الذري على "ناجازاكي".

وقال رئيس الوزراء الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن قيادة اليابان سترتكز على نتائج قمة مجموعة السبع في هيروشيما، مضيفا أن بلاده ستعمل من أجل الحفاظ على إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزه.

وأضاف "أن اليابان - باعتبارها الدولة الوحيدة التي عانت من القصف الذري - ستمارس القيادة تجاه نزع السلاح النووي وستدفع نحو تحقيق نتائج ذات معنى في المؤتمر القادم حول معاهدة حظر الانتشار النووي".

يذكر أنه عادة ما تعقد الاجتماعات بين رئيس الوزراء الياباني والناجين من القنبلة الذرية في "ناجازاكي" في التاسع من أغسطس على هامش الأحداث السنوية لإحياء ذكرى قصف المدينة إلا أنه تم تأجيله هذا العام بسبب إعصار.

