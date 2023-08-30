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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في طاجيكستان إلى 21 شخصا

الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
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أعلنت السلطات في طاجيكستان ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البلاد إلى ما لا يقل عن 21 شخصا خلال ثلاثة أيام بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات طينية وصخرية وأرضية.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكانت الأمطار الغزيرة قد ألحقت الأحد الماضي أضرارًا جسيمة بأجزاء من طريق "دوشنبه-خوجند" (شمال)، حيث تم تسجيل سيول وانهيارات أرضية وصخرية، فيما تعرضت سيارات لأضرار هناك وتم تعليق حركة المرور في ذلك الطريق مؤقتا.

الأمطار الغزيرة طاجيكستان