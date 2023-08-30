أبوبكر الديب يكتب.. "انقلاب الجابون" يعزز عوامل ارتفاع النفط لـ 100 دولار

الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 12:14 م

المتابع لسوق النفط، يستطيع رصد 4 عوامل تدفع بأسعار النفط الى مستوي الـ 100 دولار قبل نهاية العام الجارى2023.

أول هذه الأسباب هو تحسن حالة الأسواق باحتمالية تعافي الطلب الصيني على النفط خلال الفترة المقبلة، بعد أن اتخذت الصين وهي ثاني أكبر مستورد لخام النفط عالميا خطوات جديدة لدعم وتعزيز ثقة المستثمرين، والسبب الثاني يعود الي إنخفاض إنتاج تحالف الدول المصدرة للنفط " أوبك + " وثالثا تراجع إنتاج نيجيريا من النفط الخام إلى 1.22 مليون برميل يوميا بعد تعليق شحنات النفط الخام "فوركادوس" بسبب خطر التسرب، وأخيرا العاصفة الاستوائية إيداليا التي ضربت غرب كوبا، والتي قد تؤثر على إنتاج النفط من ساحل خليج المكسيك أثناء توجهها نحو فلوريدا في الولايات المتحدة، واضيف الي هذه العوامل صباح اليوم "انقلاب الجابون" خصوصًا أن الجابون التي تقع في وسط القارة السمراء، غنية بالموارد الطبيعية، وتعد رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء، وعضوا فاعلا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأصبحت الجابون عضوًا كامل العضوية في "أوبك" عام 1975، لكنها أنهت عضويتها عام 1995. وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في 1 يوليو 2016 وتنتج البلاد التي لا يزيد عدد سكانها على 2.14 مليون شخص، نحو 181 ألف برميل من النفط يوميا، ولديها احتياطيات نفطية مؤكدة تقدَر بملياري برميل وبالإضافة إلى النفط، فإن البلاد تمتلك وفرة من المواد الأولية، مثل المغنيسيوم، وتتمتع بقطاعي الزراعة والسياحة المتناميين ومن الصادرات البارزة الأخرى هي الأخشاب واليورانيوم والمنغنيز.

وأتوقع أن تواجه الأسواق عجزا في المعروض بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري وبنحو 600 ألف برميل يوميا في 2024.

كما أن اتجاه الصين لتعزيز ودعم النمو الاقتصادي ومنها تخفيض الضريبة المفروضة على تداول الاسهم داخل السوق الأسهم الصينية، ساهم في صعود أسعار النفط، فالصين تمثل أكبر محرك للطلب على النفط على مستوى العالم.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا بمخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي ظل مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إداليا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر الأول 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 85.66 دولار للبرميل وينتهي عقد أكتوبر غدا الخميس، وكان عقد نوفمبر الأكثر نشاطا عند 85.08 دولارا للبرميل، مرتفعا 17 سنتا كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 81.40 دولار، مسجلة مكاسب للجلسة الخامسة وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بعد أن تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في أعقاب بيانات الوظائف الضعيفة ويجعل ضعف العملة الأمريكية النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

وكشفت أرقام معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس، وقد اشترى المستثمرون العقود الآجلة بسبب المخاوف المحيطة بإعصار إداليا، الذي يضرب خليج المكسيك إلى الشرق من مواقع إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكية الكبرى.

وتمثل الحقول البحرية في خليج المكسيك نحو 15% من إنتاج الخام الأمريكي و5% تقريبا من إنتاج الغاز الطبيعي.

فيما قالت شركة التعدين الفرنسية إراميت، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنجنيز في الجابون، اليوم الأربعاء إنها علقت كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل في البلاد وانخفض سهم الشركة بنحو 5% في أعقاب هذا الإعلان.

وقال متحدث باسم الشركة: "بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات "كوميلوج" و"ستراج"، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية.

وحسب للبنك الدولي، فقد حققت الجابون نموًا اقتصاديًا قويًا خلال العقد الماضي، ويشكل النفط 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و70.5% من الصادرات.

وجمهورية الجابون تقع على الشواطئ الغربية لوسط إفريقيا يحدها خليج غينيا من الغرب، وجمهورية الكونغو من الشرق والجنوب، والكاميرون من الشمال، وغينيا الاستوائية من الشمال الغربي وتقع الجابون على خط الاستواء، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 268 ألف كيلومتر مربع، في حين يبلغ عدد سكانها حوالي 2.1 مليون نسمة، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 19 مليار دولار.