الجيش الأوكراني يسعى إلى مكاسب إقليمية جديدة على الجبهة الجنوبية

توغلت القوات الأوكرانية بشكل أعمق فى خطوط الدفاع الروسية بالقرب من قرية روبوتين فى زابوريزهيا أوبلاست، والتى تم استعادتها، أمس الأول الاثنين.

قال متحدث باسم الجيش الأوكراني، إن القوات الأوكرانية توغلت فى خطوط الدفاع الروسية قرب روبوتاين، وهى قرية على الجبهة الجنوبية تقول إنها استعادتها يوم الاثنين.

وقال أندريه كوفاليوف على قناة عامة، أمس الثلاثاء، إن "القوات الأوكرانية سجلت نجاحات فى اتجاه منطقتى نوفوبروكوبيفكا وفيربوفي" الواقعتين فى منطقة زابوريزهيا، مضيفا أن القوات سيطرت على الأراضى التى استولت عليها وهاجمت المدفعية الروسية.

وأمضت القوات الروسية فصلى الشتاء والربيع فى تحصين مواقعها بالخنادق والفخاخ المضادة للدبابات وحقول الألغام لمئات الكيلومترات، خاصة فى الجنوب، لكن المحللين يقولون إن الاستيلاء على روبوتاين يظهر أن الجيش الأوكرانى قادر على اختراق هذه المواقع على الجبهة الجنوبية.

من جانب آخر، أعلنت موسكو، صباح أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت هجمات ليلية جديدة بطائرات مسيرة أوكرانية فى منطقتى تولا وبيلجورود (غرب).

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "طائرتين مسيرتين دمرتا بواسطة الدفاعات الجوية أثناء قيامهما بواجبهما فوق أراضى منطقة تولا" الواقعة جنوب منطقة موسكو المتاخمة لها. وقال المصدر نفسه فى وقت سابق، أمس الثلاثاء، إن عبوة أخرى أسقطت أيضا فى منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا يوم الاثنين حوالى الساعة ١١ مساء بالتوقيت المحلي. ولم تنشر الوزارة أى معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

أصبحت هجمات الطائرات بدون طيار ضد الأراضى الروسية وشبه جزيرة القرم التى ضمتها فى عام ٢٠١٤ شبه يومية فى الأسابيع الأخيرة، مستهدفة العاصمة الروسية على وجه الخصوص، على خلفية الهجوم المضاد الذى بدأته كييف فى أوائل يونيو.