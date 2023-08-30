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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هروب "المنقوش".. وزيرة الخارجية الليبية تهرب إلى إسطنبول

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش
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أثار لقاء وزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين مع نظيرته فى حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي، بلبلة سياسية وشعبية فى الداخل الليبي. 

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إلى تقارير أفادت بـ«هروب المنقوش على متن طائرة حكومية إلى تركيا بمساعدة جهاز الأمن الداخلى الليبي»، إلا أن الجهاز نفى «أنباء غير مؤكدة بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش»، مشيرًا إلى أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نجلاء المنقوش