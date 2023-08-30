هروب "المنقوش".. وزيرة الخارجية الليبية تهرب إلى إسطنبول

الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 12:08 م

أثار لقاء وزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين مع نظيرته فى حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي، بلبلة سياسية وشعبية فى الداخل الليبي.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إلى تقارير أفادت بـ«هروب المنقوش على متن طائرة حكومية إلى تركيا بمساعدة جهاز الأمن الداخلى الليبي»، إلا أن الجهاز نفى «أنباء غير مؤكدة بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش»، مشيرًا إلى أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه.