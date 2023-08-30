لجنة الزمالك ترفض مقترح تقسيط غرامة كهربا على دفعات

تمسكت لجنة الزمالك برئاسة عماد البناني، بسداد محمود كهربا لاعب الأهلي الغرامة المالية كاملة للنادي الأبيض وذلك في دفعة تدفع لمرة واحدة رافضا أى مقترحات لدفع الغرامة بالتقسيط على دفعات.

وجاء رفض لجنة الزمالك نظرا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا، حيث تحتاج اللجنة لضخ مبلغ مالي كبير من جهات متعددة من أجل صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة بجميع الفرق، بالإضافة لصرف مقدمات عقود الموسم الجديد .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم 16 سبتمبر المقبل.