برلماني: توجيهات السيسي بالتوسع بمنح الرخصة الذهبية نقلة كبرى لقطاع الصناعة

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بالعديد من القرارات والمزايا التي قرررها الرئيس السيسي لدفع قطاع التصنيع بمصر، وتوجيهاته للحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، في مقدمتها الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، وذلك للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

واعتبر النائب عبده أبو عايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، قراررات الرئيس السيسي داعمة للصناعة الوطنية من جهة وتقطة تحول وانطلاق كبيرة من جهة ثانية، وتشجيع لقدوم رؤوس الأموال في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن متابعة الرئيس السيسي، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية المصرية للخارج.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على توجيهات الرئيس كذلك بالاستمرار في بناء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددا أنها انطلاقة حقيقية للصناعة في مصر والجمهورية الجديدة.

واختتم أبو عايشة بالقول، إن قرارات الرئيس السيسي تأتي استمرارا لما انتهجه من سياسات تسعى لتحسين مناخ الأعمال، وتتماشى كذلك مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعية، تضفي حالة من الارتياح والرغبة لدى المستثمرين في إقامة مشروعات بالدولة المصرية، وانطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني.