كريم عبد العزيز: تصوير فيلم الفيل الأزرق 3 بعد عام

كشف الفنان كريم عبد العزيز أن يعتزم تصوير الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، مؤكدا أن لديه ورق الفيلم ومقرر بدء تصويره الشتاء بعد القادم.

وأكد كريم أنه أعجب برواية الفيل الأزرق منذ أن قدمها له المخرج مروان حامد مضيفاً خلال تصريحاته لراديو انرجي: "قريت الرواية بخط إيد الكاتب أحمد مراد قبل ما تنزل، وانبهرت بالورق، وكلمت مروان قولتله هعمل الفيلم، وهو قالي الفيلم صعب وتقيل لكن قررت أعمله وشيلت كفني على إيدي".

وعن مغامرة فيلم الفيل الأزرق، قال كريم عبد العزيز إنه كان مرعوبا من شخصية يحيى راشد.

ويعد الفيل الأزرق 2 من أنجح الأفلام في شباك الإيرادات السينمائي، وواحد من أنجح الأفلام المصرية على الإطلاق، حيث تجاوزت إيراداته الـ 100 مليون جنيه محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ السينما المصرية، الفيلم للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار.