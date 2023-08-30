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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يخوض مرانه مساء اليوم بمعسكر النمسا

جانب من المران
جانب من المران
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا وحيدًا اليوم الأربعاء في الخامسة مساء بتوقيت النمسا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته الجماعية أمس على فترتين صباحًا ومساءً، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويركز الجهاز الفني للأهلي، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة للجوانب الخططية والتكتيكية، من أجل تجهيز كل اللاعبين، خلال معسكر إعداد الفريق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

الأهلى النمسا مارسيل كولر الموسم الجديد