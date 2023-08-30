"الإسكان": ندب المهندسة أماني النطريني للعمل مديرًا عامًا لصندوق بحوث ودراسات التعمير

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بندب المهندسة أماني عادل النطريني، الشاغلة لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، لوظيفة مدير عام صندوق بحوث ودراسات التعمير الداخلة في مجالات وأنشطة التعمير بالمستوى الوظيفي "العالية" بموازنة الصندوق، وذلك حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة، بالإضافة إلى رئاسة جهاز بحوث ودراسات التعمير، وتكون لها السلطات المقررة في هذا الشأن.