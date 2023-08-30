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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الإسكان": ندب المهندسة أماني النطريني للعمل مديرًا عامًا لصندوق بحوث ودراسات التعمير

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بندب المهندسة أماني عادل النطريني، الشاغلة لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، لوظيفة مدير عام صندوق بحوث ودراسات التعمير الداخلة في مجالات وأنشطة التعمير بالمستوى الوظيفي "العالية" بموازنة الصندوق، وذلك حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة، بالإضافة إلى رئاسة جهاز بحوث ودراسات التعمير، وتكون لها السلطات المقررة في هذا الشأن.

بحوث الاسكان ندب الدكتور عاصم الجزار