بالفيديو.. المرور: كثافات بكوبري أكتوبر وغلق طريق الواحات للإصلاحات

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن منطقة الكورنيش تشهد سيولة مرورية من منطقة المظلات في اتجاه وسط البلد والكورنيش للمتجه إلى المؤسسة هناك سيولة مرورية، كما ظهرت كثافات مرورية متقطعة أعلى كوبري أكتوبر للمتجه إلى منطقة العباسية حتى منطقة غمرة، كما ظهرت سيولة مرورية في اتجاه العباسية.

وأضافت "أن هناك كثافات مرورية أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، علاوة على ذلك، فقد ظهرت كثافات مرورية في المتجه من ميدان التحرير وحتى مدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وتابعت أن هناك بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، وكذلك شارع صلاح سالم، وفي منطقة نفق الملك الصالح ظهرت كثافات مرورية نسبية، وكثافات حتى كوبري الروضة.

وهناك غلق لطريق الواحات وعمل بعض التحويلات المرورية المستمرة حتى 6 أشهر، أما القادم من منطقة أكتوبر هناك غلق للطريق الدائري والاتجاه إجباري إلى محور حازم حسن، ومنه إلى محور 26 يوليو.