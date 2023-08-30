تعرف على سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الحنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية.

واستقر سعر صرف الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه نحو 33.3 جنيه للشراء و 33.4 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري نحو 38.8 جنيه للشراء و38.97 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم نحو 22.64 جنيه للشراء و 22.74 جنيه للبيع

كما سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 19.82 جنيه للشراء و19.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.46 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الكرون النيروجي أمام الجنيه نحو 2,88 جنيه للشراء و 3.89 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الكرون السويدي أمام الجنيه المصري نحو 2.8 جنيه للشراء و 2.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر الفرنك السويسري نحو 34.8 جنيه للشراء و 34.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 20.99 جنيه للشراء و 21.09 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصيني نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سيطرت حالة من الهدوء النسبي على أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم، مقابل الجنيه المصري.

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 99.93 جنيه للشراء و100.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار البحريني نحو 81.76 جنيه للشراء و82.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء و80.41 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدينار الأردني نحو 43.5 جنيه للشراء و43.72 جنيه للبيع.