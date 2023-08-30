"وادي طيبة" و"الحج والعمرة" توقعان اتفاقية لتعزيز دور التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن

وقعت شركة "وادي طيبة" التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة مذكرة تفاهم مع وزارة الحج والعمرة للتعاون في مجال الأبحاث والابتكار وتعزيز دور التقنيات الحديثة في أعمال الحج والعمرة السعودية وخدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأربعاء/ أن الاتفاقية شملت مجالات الدراسات والبحوث التطويرية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الإبداع والابتكار وتسهيل تبادل المعرفة في قطاع الحج والعمرة، وتبادل البيانات والمعلومات لتسريع تبنّي التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، وتدريب ورفع كفاءة منسوبي قطاع الحج والعمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المشاركة في التحكيم والجلسات والورش الخاصة بالمسابقة السنوية "طيبة تبتكر".

وتعمل "وادي طيبة" على دعم وتسريع تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال بناء قدرات وطنية بدرجة عالية من الكفاءة الهندسية والعلمية، وتعزيز الاستثمار في مجال الاقتصاد المعرفي.

