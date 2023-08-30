تحقيقات موسعة مع صاحب فيديو الحركات الاستعراضية بدراجة نارية في الشروق

فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط صاحب فيديو الحركات الاستعراضية بدراجة نارية في الشروق، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف علي ملابساتها وظروفها.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.