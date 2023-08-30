الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة بينهم مسؤول في هيئة مقاومة الجدار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 21 فلسطينيا من الضفة، بينهم شقيقان، ومواطن ونجله، ومسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

فمن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين عدي وقصي اللدعة، من مخيم عقبة جبر، ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام محمد عبد الفتاح أبو سماحة (22 عاما)، من الحي الجنوبي بطولكرم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال قاسم خالد العلامي (18 عاما)، من بلدة بيت أمر، ومحمد حسن الواوي، من بلدة حلحول، شمال المحافظة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستطيان مراد شتيوي (51 عاما)، وعقل عقل، ومحمود شتيوي، وقصي عقل، ومعتصم عامر، ووسيم جمعة، وعبود جمعة، من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ياسر السبتي مطاوع، ونجله جهاد، من قرية شقبا غربا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم أبو شمالة، ومحمود أبو الحمص، ونسيم أبو الحمص، ووسام أبو الحمص، وحمزة التميمي، ومحمد التميمي، ونوح بسيسو، من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.