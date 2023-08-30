السعودية تشارك غدا في "المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد"

تشارك المملكة العربية السعودية، غدا في "المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد"، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية أخرى ذات صلة بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء، أن المعنيين والخبراء والمختصين ممثلي الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد سيناقشون في المؤتمر، الذي يستمر يومين، عددا من الموضوعات المتعلقة بمجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها موضوع بحث منهجيات ووضع أسس علمية لقياس معدلات الفساد للدول.

وسيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، كلمة المملكة والتي سيستعرض من خلالها تجربة بلاده المحلية وجهودها الدولية وسعيها الدؤوب في مجال مكافحة الفساد تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إطار مبادرة "نزاهة" العالمية لقياس الفساد، ويهدف إلى مناقشة التحديات التي تتعلق بتطوير منهجيات علمية لقياس معدلات الفساد عالميًّا، وتحديد آليات التعاون للتغلب عليه، كما سيوفر المؤتمر فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر لمواضيع رئيسية أبرزها تطوير إطار إحصائي لقياس فعالية هيئات وسياسات مكافحة الفساد، واستخدام التكنولوجيا لقياس التقدم المحرز في معالجة الفساد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

