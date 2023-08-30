برلماني: دور مصر لإنهاء الأزمة السودانية لا غنى عنه

أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بمدينة العلمين الجديدة كشف عن حقيقة فى غاية الأهمية وهى تتمثل بأن الدور المصرى تجاه دولة السودان الشقيقة والحرص على عودة الاستقرار به وإنهاء الأزمة السودانية من أجل حق دماء الأشقاء السودانيين لا غنى عنه وهو دور تاريخى ومحورى وقائم على العلاقات التاريخية والاستراتيجية والأخوية التى تربط بين القاهرة والخرطوم .

وقال "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم: إن مصر بقيادة الرئيس السيسى ومنذ بداية الأزمة السودانية فى منتصف شهر أبريل الماضى تحركت وبذلت جهوداً مكثفة كان هدفها الرئيسى عودة الاستقرار للسودان من أجل شعبه وإنهاء المعاناة التي يعشيها الشعب الشقيق.

وأكد أن مصر كانت حريصة كل الحرص إيجاد حلول سياسية سليمة تهني الأزمة السودانية وتحافظ على البلاد من المعاناة.

وتابع الدكتور محمد الصالحى أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والسودان تجعل القاهرة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق الاستقرار داخل الدولة السودانية، موضحاً أن دعم مصر الدائم والمستمر للسودان دليل قاطع على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في المنطقة ودورها التاريخي أيضا لعودة الأمن والاستقرار بالسودان.

وأكد الدكتور محمد الصالحى الأهمية الكبيرة للقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني،

مثمناً تأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة وتأكيده أيضاً على موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أعرب عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر، ومعرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.

وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر.

كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.