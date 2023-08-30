أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء 77 هجوما روسيا على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بينما أُصيب ثلاثة آخرون جراء 77 هجوما عسكريا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "شن الروس خلال اليوم الماضي 77 غارة على الإقليم وأطلق 452 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والدبابات وصواريخ جراد والطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية، وكان من بين ذلك 24 قذيفة استهدفت مدينة خيرسون".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف بعض الأحياء وكنيسة في ناحية خيرسون. ونتيجة لهذه الهجمات، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون.