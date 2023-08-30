الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلًا لتقديم مزيد من الدعم لللاجئين في جنوب السودان

أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، نداءً عاجلًا لتقديم مزيد من الدعم للفارين من الأزمة في السودان، في أعقاب زيارته إلى جنوب السودان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه منذ بدء النزاع قبل حوالي أربعة أشهر، لجأ مليون شخص إلى البلدان المجاورة بحثًا عن الأمان، بما في ذلك 240 ألف لاجئ من جنوب السودان كانوا موجودين سابقًا في السودان.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه في ظل استمرار حالة النزاع، تقوم مفوضية اللاجئين بالتنسيق مع وكالات الإغاثة بمراجعة خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات التمويل لتوفير المساعدات الطارئة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الحماية، إلى أكثر من مليار دولار، لمساعدة أكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يلجأوا إلى البلدان المجاورة للسودان بحلول نهاية عام 2023 بحثًا عن الأمان.

