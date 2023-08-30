مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات مُتفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.