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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الصيني يوجه بتكثيف جهود إنقاذ المفقودين جراء الأمطار

أمطار الصين
أمطار الصين
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أمر الرئيس الصيني شي جين بينج، ببذل جهود شاملة في أعمال البحث والإنقاذ للأشخاص المفقودين في كارثة الفيضانات الأخيرة، في مقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وطالب "شي"، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بإجراء تحقيق شامل وتعزيز مراقبة السلامة لضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتسببت نوبة قصيرة من الأمطار الغزيرة، الأسبوع الماضي، بوقوع كارثة طبيعية في موقع بناء طريق سريع على امتداد نهر في محافظة جينيانج بولاية ليانجشان الذاتية الحكم لقومية "يي" في سيتشوان.  

وشهدت الصين سلسلة من الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية في الأشهر الأخيرة، إذ أعلنت السلطات مقتل 78 شخصًا على الأقل، عندما تسبب إعصار "دوكسوري" في هطول أمطار قياسية على مناطق شمال البلاد، الشهر الماضي.

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