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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 18 شخصا جراء حادث تصادم في الهند

حادث تصادم في الهند
حادث تصادم في الهند
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أعلنت الشرطة الهندية أن عاملين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب 16 آخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة اليوم الأربعاء على طريق لكناو-فرناسي السريع في ولاية "أتر برديش".
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة التي تقل 18 عاملا في طريقها إلى مدينة "لكناو"، مشيرة إلى أنه يشتبه في أن سائق الحافلة كان نائما عندما اصطدم بالشاحنة من الخلف.
وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بينهم ثمانية حالتهم خطيرة.
 

حادث تصادم في الهند حادث تصادم