الصين تصدر مجددا إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ساولا"

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، مجددا إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ساولا"، حيث من المتوقع أن يجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة للمناطق الساحلية بشرقي البلاد وجنوبيها.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عن بيان المركز، قوله "إن الإعصار (ساولا) يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، ومن المتوقع أن يتحرك للمياه الشمالية الشرقية لبحر الصين الجنوبي مساء اليوم أو في وقت مبكر من صباح غد الخميس".

وأضافت أن المركز تنبأ بأن يهبط الإعصار في مكان ما على الساحل في المنطقة الممتدة من جنوبي فوجيان إلى شرقي قوانجدونج خلال نهار بعد غد الجمعة، كما ستضرب رياح قوية قناة باشي ومضيق تايوان وساحل فوجيان من الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء إلى الساعة 8 صباح غد الخميس بسبب الإعصار.

وحث المركز السلطات المحلية على اتخاذ الاحتياطات لحالات الطوارئ المحتملة الناجمة عن الإعصار والبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال وقوع سيول جبلية وكوارث جيولوجية.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من جزيرة تايوان من الساعة 8 صباح اليوم وحتى الساعة 8 صباح غد، بينما من المحتمل أن تشهد بعض مناطق جزيرة تايوان عواصف مطيرة، وفقا للمركز.

