الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 20 مسيرة روسية في كييف

أعلنت الإدارة العسكرية لكييف، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت ما يزيد عن 20 طائرة بدون طيار (مسيرة) روسية وصاروخا في سماء العاصمة الأوكرانية، معتبرة الهجوم بأنه "الأكثر قوة" الذي يستهدف المدينة منذ الربيع، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر حسابها على "تلجرام": "لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع، بالإجمال، دمر ما يزيد عن 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي".

ولقي شخصان مصرعهما في هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية، وفق ما أعلنت السلطات في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، فيما أفادت "فرانس برس" عن وقوع انفجارات عدة في كييف.

وأوضحت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف عبر "تلجرام": "هجوم صاروخي. قوات الدفاع الجوي تعمل".

وأفادت "فرانس برس" عن سماع دوي انفجارات عدة في وسط المدينة، قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرجي بوبكو، أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقة دارنيتسكي جنوبي العاصمة الأوكرانية، حيث سقط الحطام على مبنى تجاري.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر حسابه على "تلجرام": "تقوم خدمات الإطفاء والإنقاذ بإخماد حريق في منطقة دارنيتسكي، الذي يواصل اشتعاله بعد سقوط حطام على سطح مبنى تجاري".

وتابع أن الحطام سقط أيضا في شيفتشينكيفسكي، لافتا إلى اندلاع حريق في المنطقة.