بالفيديو.. مدير "ثقافة السويس": "إقبال كبير على معرض الكتاب.. وبنقفل بعد منتصف الليل"

كشف عبدالمنعم محمود حلاوة، مدير عام فرع ثقافة السويس، تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، معرض الكتاب بالسويس في دورته الأولى بمشاركة 40 ناشرا، قائلًا: "إن الوزارة تحاول توصيل الخدمة الثقافية لجميع المحافظات"، مشيرًا إلى أن المعرض الرئيسي ما زال يتم عمله فى القاهرة، وكان يوجد صعوبة لمتلقي الخدمة البعيد عن المحافظة، وبالتالي بدأ التحرك فى إنشائه فى جميع المحافظات.

وأضاف "عبدالمنعم" في مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” على فضائية “دي إم سي"، أن هذا المعرض يتم عمله فى العديد من المحافظات، ولكن لأول مرة يتم عمله بهذا الشكل بمحافظة السويس، موضحًا أن المعرض يتميز بالمكان الخاص به، حيث يوجد فى ممشى أهل السويس بمكان مفتوح وعلى البحر مباشرة.

وتابع، أن المعرض هذا العام يشترك فيه أكثر من 30 دار نشر، بالإضافة لجميع قطاعات وزارة الثقافة مثل الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، وعليه إقبال غير عادي، قائلًا: "بنقفل في وقت متأخر جدًا بعد منتصف الليل وبيبقى في ناس واقفة وعايزه تشتري نظرًا لمميزات المعرض وفعالياته".

وأكد أن المعرض به عدد من الكتب المتاحة بداية من 1 جنيه وحتى 24 جنيها رغم أن أسعار هذه الكتب في الأصل غالي جدًا ولكنها مدعمه من وزارة الثقافة.