الرئيس الأمريكي: مفاوضات مستمرة بين "ميدي كير" وشركات الأدوية لخفض أسعارها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن برنامج التأمين الصحي "ميدي كير" سيواصل التفاوض مع شركات صناعة الأدوية بهدف خفض أسعارها.

وأضاف بايدن ـ في كلمة له حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء ـ أنه سيتم الشروع في التفاوض بين برنامج "ميدي كير" وشركات الأدوية لخفض أسعار عشرة أنواع من الأدوية، موضحا أن القائمة المطروحة للتفاوض تشمل الأدوية الأكثر استخداما من قبل كبار السن لعلاج تجلط الدم وأمراض القلب والتهاب المفاصل.

وبموجب قانون خفض التضخم الذي مرره الكونجرس الأمريكي العام الماضي بات بإمكان إدارة الرئيس جو بايدن، أن تقوم بلعب دور الوسيط بين برنامج التأمين الصحي "ميدي كير" وشركات الأدوية لتحديد أسعار عشرات الأدوية.

