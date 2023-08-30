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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. استعدادات إقامة مهرجان البندقية السينمائي وسط توقعات بغياب النجوم

استعدادات مهرجان
استعدادات مهرجان البندقية
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، للاستعدادات الخاصة بإقامة مهرجان البندقية السينمائي في نسخته الثمانين والتي تقام اعتبارًا من 30 أغسطس.

فيما يشير اضطراب هوليوود إلى احتمالية غياب العديد من النجوم عن حضور المهرجان، مما يترك الأضواء للمخرجين المثيرين للجدل مثل رومان بولانسكي وودي آلن.

ويصرّ مدير المهرجان ألبرتو باربيرا على أن تأثير الإضراب على المهرجان "سيكون محدوداً للغاية"، على الرغم من سحب فيلم "The Challengers" للمخرج لوكا غوادانيينو من الافتتاحية نتيجة لذلك.

ويبدأ المهرجان في مدينة البندقية الإيطالية يوم 30 أغسطس ويستمر حتى 9 سبتمبر القادم.

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