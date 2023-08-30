انطلاق قافلة طبية مجانية في كفر سعد بدمياط

أعلنت إدارة القوافل بمديرية الصحة عن القافلة الطبية المجانية يومي الأربعاء والخميس ٣٠ و٣١ أغسطس ٢٠٢٣بقرية أم الرزق إدارة كفر سعد، بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وخلال القافلة يتم الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية الآتية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن.

كما يتم الكشف على المرضى في تخصصات العظام و الجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية.

وأيضا عمل الفحوصات المعملية والأشعة، كما يتم عمل ندوات عن التثقيف الصحي وصرف كافة الأدوية مجانا.

وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة من الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر والاعتلال الكلوى والأورام السرطانية.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الرئاسية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وفي إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الصحية.

واصلت مديرية الصحة بدمياط مجهوداتها الرقابية لضبط المنشآت الغذائية المخالفة سواء التي تدار بدون ترخيص أو تستخدم مواد غير صالحة غير مطابقة للمواصفات، في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان خلال 100 يوم.

وبناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات السيد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة وحملات منذ انطلاق مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم المرور على ١٨٣٠ منشأة منها ١٢٤١ منشأة تدار دون ترخيص و٩٩ منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة في محافظة دمياط .