الرئيس الصيني يوجه بتكثيف جهود إنقاذ الأشخاص المفقودين جراء الأمطار الغزيرة

وجه الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، ببذل جهود شاملة في أعمال البحث والإنقاذ للأشخاص المفقودين في كارثة الفيضانات الأخيرة في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن شي - الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية - مطالبته بإجراء تحقيق شامل وتعزيز مراقبة السلامة لضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكانت نوبة قصيرة من الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي قد تسببت بوقوع كارثة طبيعية في موقع بناء طريق سريع على امتداد نهر في محافظة جينيانج بولاية ليانجشان الذاتية الحكم لقومية يي في سيتشوان حيث تأكد وفاة 4 أشخاص وفقدان 48 آخرين بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة يوم 21 أغسطس الجاري.

بدوره، قال نائب مدير مديرية الأمن العام في المقاطعة يوان قانج - خلال مؤتمر صحفي - إن أمطارا غزيرة أثارت فيضانات مفاجئة في موقع لبناء طريق سريع وتم احتجاز 5 أشخاص من شركة البناء وشركة لخدمات الأيدي العاملة أمس الأول الاثنين، حيث وجهت اتهامات لهم بأنهم لم يبلغوا عن الحادث أو قدموا معلومات كاذبة عن الحادث عمدا.