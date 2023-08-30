بالأسماء.. إصابة 5 ليبيين إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح السلوم

أصيب 5 ليبيين بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بمدينة النجيلة بالكيلو 70 على طريق مطروح السلوم، وتم نقلهم لمستشفى النجيلة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح، 5 مصابين ليبيين الجنسية إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق المشار إليه، وتم عمل الإسعافات والفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لهم.

المصابون هم: عبدالرحيم فرج عبدالرحيم 81 سنة، ليبي الجنسية، يعاني من اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، وحلوة محمد عبدالرازق 43 سنة، ليبية الجنسية، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحر عبدالرحيم فرج 17 سنة، ليبية الجنسية، تعاني من اشتباه كسر بالذراع اليسرى، ومحمد عبدالرحيم فرج 12 سنة، ليبي الجنسية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جابر 37 سنة، ليبي الجنسية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.