كييف: 30% من المزارعين في أوكرانيا قد يقللون من المحاصيل الشتوية هذا العام

قال نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني دينيس مارشوك، اليوم الأربعاء، إن 20-30 % من المزارعين قد يقللون من كمية المحاصيل الشتوية أو يرفضون زراعة المحاصيل الشتوية على الإطلاق بسبب مشاكل الصادرات الزراعية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مارشوك قوله - خلال مؤتمر صحفي - "إذا لم نبدأ بالتصدير عبر البحر الأسود ولم تعمل ممرات التضامن والموانئ بشكل صحيح، أتوقع أن يضطر 20% إلى 30% من المنتجين ببساطة إلى تقليص المساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية أو عدم العمل على الإطلاق هذا الموسم".

وأشار مارتشوك، إلى أنه وفقا للتوقعات الأولية، فإن محصول الحبوب والبذور الزيتية في أوكرانيا هذا العام سيصل إلى 76 مليون طن، وبالتالي يمكن للمزارعين الأوكرانيين تصدير حوالي 48-50 مليون طن من الحبوب في السنة التسويقية الحالية.

وأضاف "أنه لتصدير هذا الحجم من المنتجات الزراعية، تحتاج أوكرانيا إلى شحن ما لا يقل عن 4 إلى 4.5 مليون طن من المواد الغذائية إلى الأسواق الخارجية كل شهر".

