ads
الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الأوكرانية تشن هجوما مكثفا بالمسيرات على عدد من المناطق الروسية

مسيرة
مسيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القوات الروسية أنها أحبطت في مقاطعتي موسكو وريازان الليلة الماضية، محاولتين أوكرانيتين جديدتين لضرب أهداف في أراضي البلاد بطائرات بدون طيار (مسيرات) وهذا بعد التصدي لعدة هجمات مماثلة في مناطق روسية أخرى، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها اعترضت في الساعة 3.30 فجر اليوم الأربعاء مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، فتحطمت في منطقة روزا شمال غرب العاصمة.

وقبل هذا بساعة دمرت الدفاعات الجوية المناوبة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ريازان (جنوب موسكو)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها.

وكتب عمدة موسكو عبر حسابه علي "تليجرام" أن الليلة الماضية "جرت محاولة لهجوم مكثف بمسيرات في المنطقة الفيدرالية الوسطى"، متابعا أن إحدى المسيرات التي كانت تتجه إلى موسكو، دمرتها قوات الدفاع الجوي في منطقة روزا دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض، وفقا للمعلومات الأولية.

موسكو وزارة الدفاع الروسية مسيرات أوكرانية