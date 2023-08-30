القوات الأوكرانية تشن هجوما مكثفا بالمسيرات على عدد من المناطق الروسية

أعلنت القوات الروسية أنها أحبطت في مقاطعتي موسكو وريازان الليلة الماضية، محاولتين أوكرانيتين جديدتين لضرب أهداف في أراضي البلاد بطائرات بدون طيار (مسيرات) وهذا بعد التصدي لعدة هجمات مماثلة في مناطق روسية أخرى، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها اعترضت في الساعة 3.30 فجر اليوم الأربعاء مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، فتحطمت في منطقة روزا شمال غرب العاصمة.

وقبل هذا بساعة دمرت الدفاعات الجوية المناوبة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ريازان (جنوب موسكو)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها.

وكتب عمدة موسكو عبر حسابه علي "تليجرام" أن الليلة الماضية "جرت محاولة لهجوم مكثف بمسيرات في المنطقة الفيدرالية الوسطى"، متابعا أن إحدى المسيرات التي كانت تتجه إلى موسكو، دمرتها قوات الدفاع الجوي في منطقة روزا دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض، وفقا للمعلومات الأولية.