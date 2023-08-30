تعرف على أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

استطاع الذهب في مصر مواجهة حالة التذبذب التي تشهدها الأسعار خلال الأيام الماضية، ليستقر سعر الذهب بداية تداولات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 عند 2225 جنيها لجرام 21.

و تعود أهم أسباب استقرار الذهب في السوق المصري نتيجة لعدة خطوات وإجراءات الحكومة المصرية للحد من الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار المعدن النفيس في أوقات سابقة، حيث ساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية، في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم، وكذلك تصريحات رئيس البورصة السلعية، والتي أكد خلالها أنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 “الأعلى فئة بين الاعيرة المتداولة” حوالي 2549 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا واقبالا في الاسواق المصرية، ثبت عند 2225 جنيها للشراء 2205 جنيها للبيع

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند حوالي 1911 جنيها.

و سجل سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب اليوم) نحو 17.840 جنيها.

عالميا، شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية تحركات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة التضخم، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1914 دولار للأونصة أقل بمقدار 2 دولار عن سعر الافتتاح، يأتي هذا بعد أن نجح الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% لتستقر التداولات فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

خطاب رئيس الفيدرالي في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة الماضية حمل إشارات أن الفيدرالي قد ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة جديدة في أسعار الفائدة للعمل على تهدئة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي عند 2%.