البناني: نخطط لرفع القيد عن الزمالك بسداد غرامة سبورتنج لشبونة

قال عماد البناني رئيس اللجنة التي تدير الزمالك، أن هناك محاولات لحل أزمة رفع القيد على فريق الكرة وذلك بسداد غرامة سبورتنج لشبونة.

أضاف البناني في تصريحات إعلامية، نتفاوض أيضا لحل أزمة الضرائب والحجز على أرصدة الزمالك في البنوك من أجل حل الأزمات المالية داخل النادي الأبيض.

وتابع، تكليفي برئاسة اللجنة التي تدير الزمالك يعتبر مهمة وطنية وكان من الصعب أن أرفض، وهدفي خدمة النادي وخروجه من أزماته الحالية لحين عقد الانتخابات المقبلة.

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم 16 سبتمبر المقبل.