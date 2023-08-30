رسميا.. هالاند أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.. وساكا أفضل شاب

حصد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2022/23، في حفل أقيم برعاية رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهدت الجائزة منافسة شرسة بين عدة نجوم من الدوري الإنجليزي، حيث تنافس هالاند مع لاعبين مميزين آخرين، منهم النجمين كيفين دي بروين وجون ستونز من مانشستر سيتي، الهداف السابق لتوتنهام هاري كين الذي انضم إلى بايرن ميونخ، بالإضافة إلى ثنائي آرسنال مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا.

وبفضل أدائه الرائع والتهديفي اللافت، نجح هالاند في تحقيق الجائزة المرموقة بعد موسم استثنائي قدمه مع مانشستر سيتي، حيث سجل 52 هدفًا في 53 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، بما في ذلك 36 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

من جهة أخرى، حصل جناح أرسنال بوكايو ساكا على جائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك نتيجة أدائه المميز في موسم 2022/23.

ساكا، الإنجليزي الشاب، تألق بشكل كبير وسجل 15 هدفًا في الموسم الماضي في مختلف المسابقات، حيث شارك في قيادة فريق آرسنال نحو أداء مميز في الدوري الإنجليزي. وبهذا الإنجاز، يستمر ساكا في ترسيخ مكانته كواحد من أفضل اللاعبين الشبان في الدوري الإنجليزي.

وتفوق بوكايو ساكا في هذه الجائزة على منافسين قويين، بينهم إيرلينج هالاند، جاكوب رامزي لاعب أستون فيلا، إيفان فيرجسون لاعب برايتون، ومويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي وبرايتون.