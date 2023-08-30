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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تتهم قوات نظام كييف بتجنيد الأطفال

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، آنا كوزنتسوفا، أن القوات الأوكرانية، تجند الأطفال في تحديد الإحداثيات لمهاجمة المواقع.

وقالت كوزنتسوفا على "تيليجرام": "ترتكب القوات المسلحة الأوكرانية جرائم على نحو متزايد باستغلال الأطفال، وتجند القصر الذين يطلب منهم إرسال صور أو إحداثيات لمهاجمة المواقع الروسية والمدنيين، في حين يتم تقديم لهم وعود بالمال مقابل الحصول على معلومات، ولكن بعد ذلك لا يحصلون على شيء".

وأضافت كوزنتسوفا: "عادة ما يتم التجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويستخدم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية حسابات مزيفة".

وأشارت إلى أن "تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك بشكل مباشر المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية".

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