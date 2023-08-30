ضبط 250 كيلو جرام لمخدر الهيدرو بحوزة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 250 كيلو جرام لمخدر الهيدرو و35 كيلو جرام لمخدر الهيروين و11 كيلوجرام لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها فقد قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – القنطرة غرب) بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الأتية:

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 35 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته لإعادة تدوير مخدر الهيروين).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما ( كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام ).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (11،070،000 أحد عشر مليون وسبعون ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.