ضبط قائد دراجة نارية لقيامه بحركات استعراضية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وأضافت: بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.