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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف لا تتضمن ذخائر عنقودية

البنتاجون
البنتاجون
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أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا لا تتضمن ذخائر عنقودية.

وقالت سينج: "هل تم تضمين الذخائر العنقودية في الإرسال الحزمة الـ45؟ لا، لم يتم تضمينها".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة)".

وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، أن واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام ونصف العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

البنتاجون سابرينا سينج أوكرانيا