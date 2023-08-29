وفد كلية لاهوت اكسبلورنيشنز يلتقي محافظ الإسكندرية

التقى وفد كلية لاهوت اكسبلورنيشنز بالشراكة مع كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي ، باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

رحب المحافظ بوفد الكلية الذي يزور الإسكندرية للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بفرع الكلية بالمحافظة ، ثمن الوفد وأشاد بالإنجازات العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها السيد المحافظ بالإسكندرية والتي أسفرت عن عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة ، مثل مدينة بشائر الخير، التي تهدف لتوفير حياة كريمة للآلاف من مواطني الإسكندرية الذين كانوا يعيشون في مناطق عشوائية خطرة وغير آمنة ، ومشروع محور المحمودية أو "شريان الأمل " وهو شريان جديد للتنمية والحياة لمدينة الإسكندري ، و مجمع صوامع برج العرب، والذي يستقبل 200 طن في الساعة، ويعتبر أحد أكبر صوامع تخزين الغلال بمصر ،ومشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"،وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التي تؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة للمواطن السكندري.



قام وفد الكلية بإهداء المحافظ درع الكلية تقديرآ لجهوده الوطنية المخلصة المبذولة من أجل تنمية وتطوير المحافظة.

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بلقاء وفد الكلية مقدماً الشكر للوفد الذي ضم كلأ من ،

القس كمال لطفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجمع المثال المسيحي بمصر ،

والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا ،

والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية ،

ورضا عزت المستشار الإعلامي للكلية ، والقس عاطف سيدهم عضو مجلس أمناء الكلية ، الدكتورة سوسنة حنا مدير أكاديمية الموسيقي والعبادة بالكلية والمهندسة سوزي مجدي مدير شئون الطلاب بالكلية ، والقس أمجد فهمي مدير فرع الكلية بالإسكندرية والقس ماجد رمزي والقس ميلاد عزيز المديرين التنفيذيين بالكلية

ومارتن يوسف المدير المالي ومينا ميشيل مدير الدعم الفني بالكلية.



حضر اللقاء النائب الدكتور نشأت متري عضو مجلس الشيوخ و محب شفيق امين اتحاد اقباط من اجل الوطن وتحتفل الكلية الليلة بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالكلية بقسمي البكالوريوس المشورة .



وصرح رضا عزت المستشار الإعلامي للكلية ، أن احتفال تخرج الإسكندرية هو ختام

إحتفالات تخرج هذا العام ، حيث إحتفلت الكلية في الأول من أغسطس بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بفرع الفيوم والتقي وفد الكلية هناك بمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري في مكتبه بديوان المحافظة ، وفي الرابع من أغسطس احتفلت الكلية بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالكلية بقاعة ديلز بحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ولفيف من الشخصيات العامة مثل الفنان لطفي لبيب والكاتبة فاطمة ناعوت وعدد كبير من الشخصيات العامة ، كما احتفلت الكلية بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالأقصر ، ثم فرع الكلية بنجع حمادي والتقي وفد الكلية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، ثم حفل فرع الكلية طما والتقي وفد الكلية محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ، وفي ٢٥ اغسطس احتفلت الكلية بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالمنيا وسط حضور حاشد من النواب والقيادات السياسية والدينية والإعلامية .

واوضح أن كلية اكسبلورنيشنز لها مقار في ٤٩ دولة علي مستوي العالم وفي مصر لها نحو ١٨ فرع في ١٠ محافظات بشمال وجنوب مصر والكلية معتمدة من الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

877cb48d-ea49-484b-8f31-8b234be4d40f

949072e1-99a7-45bf-99f4-446390e89616

504aeb81-912c-4b23-ba47-78fdf949c415