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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عينه انفجرت.. حبس المتهمين بالتعدي علي شاب في مشاجرة بالزيتون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم بحبس المتهمين بالتعدي علي شاب وإصابته بفقأ بعينه اليسري في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية  بالزيتون، وطلبت التحريات حول الواقعة. 
شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة، واقعة مأساوية عندما أصيب شاب بانفجار في عينه اليسري بسبب قيام شخصين بالتعدي عليه   بالضرب بعصا خشبيه  "شومه "في مشاجرة بالزيتون 
بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بانفجار في عينه اليسري في مشاجرة بينه وبين اخرين بدائرة القسم  وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف اول مصاب بانفجار في عينة اليسري وطرف ثاني شقيقين نتيجة خلافات مالية فيما بينهما  وتم السيطرة علي المشاجرة والقبض علي طرفيها وتم نقل المصاب الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أصيب شاب أجهزة الأمن المتهمين بالتعدي حبس المتهمين