نائب محافظ الجيزة يتفقد طرق وشوارع الخطة الأستثمارية بالبدرشين



تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين ، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وشدد الشهابى على رفع الإشغالات والالتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

كما تابع نائب المحافظ أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبني السوق والألتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال

واختتم جولته الميدانية بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة ووجه برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين

مسؤلي مديرية الطرق ومديرية الري والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال والنائب عماد الدرجلي عضو مجلس النواب.