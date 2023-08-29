يد الزمالك يشارك في بطولتي "سوبر" أمام الأهلي والنور السعودي

تقرر أن يواجه فريق يد الزمالك، النور السعودي يوم 4 نوفمبر المقبل وذلك في بطولة السوبر المصري السعودي لكرة اليد والتي تقام لأول مرة وفقا لاتفاقية موقعة بين الاتحاد المصري والسعودي لكرة اليد، حيث يشارك الزمالك في البطولة بصفته بطلا للدوري .

كما ينتظر الزمالك لقاء سوبر مصري أمام الأهلي يوم 9 ديسمبر المقبل وذلك في دولة الإمارات، وفقا لاتفاقيات بين الاتحاد المصري والإماراتي لكرة اليد، ويقام لأول مرة سوبر مصري بين الزمالك والأهلي خارج مصر .

يذكر أن يد الزمالك يستعد حاليا لبطولة أفريقيا والمقرر لها في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر إلي 7 أكتوبر المقبل .

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية برفقة فرق، بتروسبورت الكونغولي، ريد ستار الإيفواري، أدجيدجيا البنيني، نزيكو الكاميروني .

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.