وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تكرم فريق تنس الطاولة

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، أعضاء فريق تنس الطاولة باللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، لحصولهم على المركز الأول ببطولة تنس الطاولة، والتي أقيمت بمدينة بورسعيد بمشاركة فرق من محافظات بورسعيد والمنوفية ودمياط بالإضافة إلى محافظة الدقهلية، خلال الفترة من 21 حتي 23 اغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و حسام مصطفى مدير اللجنة الرياضية، و شكري المغازي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمحاسب محمود البلبيسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الدقهلية، و محب موسى و شريف سلامه عضو لجنة الأزمات والكوارث.

بالإضافة إلى حضور المكرمين من فريق تنس الطاولة باللجنة الرياضية وهم المدرب عمرو فرحات، واللاعب السعيد السعيد محمود ميدان، واللاعب هيثم محمد محمد إبراهيم، واللاعب عادل محمد احمد الحسيني، واللاعب محمد حسن محمد عبد الرحمن.

وهنأت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء أعضاء فريق تنس الطاولة باللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، متمنيه لهم دوام التوفيق والنجاح، فى المنافسات النهائية لبطولة الجمهورية، والتى سوف تقام بمدينة رأس البر في الفترة من 17 حتي 28 سبتمبر القادم، كما تسلمت خطاب التكريم من الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الدقهلية من المحاسب محمود البلبيسي.

يأتي هذا فى إطار تكريم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للمتميزين والمتفوقين فى جميع المجالات الرياضية والثقافية والفنية على مستوى الشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و حسام مصطفى مدير اللجنة الرياضية بالمديرية.

IMG-20230829-WA0102

IMG-20230829-WA0106

IMG-20230829-WA0105

IMG-20230829-WA0104

IMG-20230829-WA0103