«شيماء» بطلة مصرية.. أول مراسلة تلفزيونية على كرسى متحرك

لم يمنع استخدامها لكرسي متحرك من أن تجوب كل شبر فى مصر، خاصة الأماكن السياحية والترفيهية لاكتشاف المؤهل منها من أجل ذوى الهمم وغير المؤهل لترشيح أماكن سياحية وترفيهية ليقوم ذوى الهمم خاصة من يستخدمون الكراسى المتحركة للتجول والسياحة فى بلدهم، وذلك من خلال عملها أيضا كأول مراسلة على كرسى متحرك لقناة تليفزيونية وهى «شيماء فوزي» التى استطاعت أن تنجح فى تقديم سلسلة تقارير تحت اسم «فسحة على كرسى» وتم إذاعتها على إحدى القنوات الكبرى.

شيماء من محافظة كفر الشيخ، أصيبت فى حادث سير من 11 سنة، ومنذ ذلك الوقت وهى تستخدم الكرسى المتحرك، وهى إحدى بطلات ذوى الهمم التى أثرت فى ملايين الشعب وساعدت الآلاف من ذوى الهمم على عيش حياتهم بشكل طبيعى، والتى يعتبر الخروج والتنزه جزءا مهما منها، فسهلت عليهم معرفة الأماكن المؤهلة لهم فى القاهرة الكبرى والمحافظات حتى لا يذهب الشخص ويجد إعاقات فى المكان تمنع من التحرك بسهولة.

تقول شيماء: «بعد إصابتى فى الحادث تزوجت ثم استقريت فى القاهرة، والكرسى كان نقلة فى حياتى، وبعدها اشتغلت بقناة كبرى، وبجانب مهامى الوظيفية بنزل أصور فقرة فسحة على الكرسى فى أيام إجازتى الأسبوعية، والفقرة دى جات بالصدفة أثناء حديثى مع المذيعة إيمان الحصرى، وهى أخدت قرار إن فسحة على الكرسى تكون فقرة أسبوعية فى برنامجها، بتسلط الضوء على الأماكن المؤهلة وبتشجع غير المؤهلة إنها توفر الإتاحة لتعميم الفكرة، وتقديم الفقرة خطوة مهمة فى حياتى وبكون مبسوطة لما بنشاورعلى أماكن مهمة فى مصر ونسهل اختيار الخروج على مستخدم الكرسى المتحرك بيكون نفسه يخرج ومش عارف يخرج فين، الفقرة بتقدم خدمة وبترصد نسبة الإتاحة فى كل مكان بيتم زيارته».

وأضافت: «أكتر حاجة بتسعدنى عندما أجد أماكن مؤهلة فى بلدنا وبعرف أتحرك فيها بسهولة واستمتع بدون ما أحتاج إن حد يساعدنى أطلع سلم او أعدى رصيف، ونفسى كل مكان يكون مؤهل مش بس الأماكن الترفيهية زى المحلات التجارية والصيدليات والمطاعم ياريت توفر وتساعد ذوى الهمم وتسهل علينا الدخول ليهم، الرامب حاجة بسيطة جدا بس هتفرق معانا جدا، أنا مؤمنة إننا كأشخاص علينا عامل كبير فى التوعية، لأن أوقات لما بلاقى أماكن بتوفر رامب بلاقى ناس يمكن متعرفش بأهميته فيقف قدامه بعربيته ووقتها مبعرفش استخدم الرامب».

وعبرت عن حزنها عن استخدام الأشخاص للأماكن المخصصة مثل ركنة السيارات المجهزة لذوى الهمم فى المولات لأن استغلالهم لها يمنع وجود أماكن لهم لركن سيارتهم فيها، وأيضا الأماكن التى توفر الحمامات بمقاييس مناسبة للكرسى المتحرك ويتم استغلاها أيضا طوال الوقت، ونشر معلومة بأهمية تلك الوسائل لتسهيل استخدامها على مستخدم الكرسى فى حياته اليومية أمر مهم، لذلك يجب التوعية بضرورة الحفاظ على حقوق الغير ونحترم الاختلاف.

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