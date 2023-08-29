كمال درويش يرفض خوض انتخابات الزمالك المقبلة

قرر كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، عدم خوض انتخابات النادي المقبلة المقرر لها شهر أكتوبر القادم .

ويرى درويش أن منصب رئيس الزمالك يحتاج لعمل شاق وتواجد يومي غير قادر على القيام به حاليا بحكم عامل السن، لكنه لن يتأخر عن الزمالك حال احتياج مجلس الإدارة لبعض النصائح الإدارية من الخارج .

ويعد كمال درويش من انجح رؤساء نادي الزمالك عبر التاريخ، وتوجت معه فرق النادي المختلفة بالعديد من الألقاب محليا وأفريقيا وعربيا .

وبدأت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، اليوم الثلاثاء، تنقية العضويات داخل النادي، وذلك تمهيدا لانتخابات النادي المقبلة والمقرر لها شهر أكتوبر .

وكانت لجنة الزمالك برئاسة البناني قد وجهت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات ، حيث سيتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم 16 سبتمبر المقبل .