الفنون الشعبية بالدقهلية يشارك في الاحتفال باليوم المصري الكوري

شارك فريق الفنون الشعبية بمركز الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب، بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في العرض المشترك لفرقة الفنون الشعبية بالدقهلية وبورسعيد و دولة كوريا الجنوبية، في اليوم المصري الكوري، فى إطار تبادل الوفود الشبابية مع وزارة الشباب والرياضة، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

فيما رافق فريق الفنون الشعبية طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و صلاح أحمد علي، والمدربان الدكتور أيمن على و أحمد القاضي، والشباب والفتيات أعضاء فريق الفنون الشعبية.

تضمنت فعاليات العرض النهائي المشترك لفرقة الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب، عروض فنيه استعراضية منها التنورة ومنها ما يتعلق بالفلكلور والتراث الشعبي البحرى والصعيدى مع تابلوهات استعراضية غنائية لاقت استحسان الجميع أثناء عرضها بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

تأتي مشاركة فريق الفنون الشعبية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد استقبلت وفد شبابي من كوريا الجنوبية ، في إطار توطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب ، وتنفيذاً للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها الكورية.

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