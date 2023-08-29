المدير التنفيذي السابق بالزمالك يعلق على الاحتجاجات ضد البناني

علق حسن موسى المدير التنفيذي السابق بالزمالك، على الاحتجاجات التي خرجت من بعض أعضاء الجمعية العمومية للزمالك ضد عماد البناني رئيس اللجنة الحالية .

وقال موسى عبر حسابه بفيس بوك اليوم الثلاثاء، كل الاحترام والتقدير لجميع الشرفاء محبي النادي بعد ملحمة الأمس، رسالتنا وصلت للجميع، واخشى أن يندس بعض الدخلاء ويرتكبوا تجاوزات تشوه المشهد الحضاري وتلحق الضرر بالنادي بقصد احداث فتنه ووقيعة أو أن يسئ المذكور استغلال الموقف بادعاء إن غيابه عن المشهد احدث فوضى ومحاولة تكريس كذبه الرجل القوي، وذلك في إشارة من موسي إلي مجلس مرتضي منصور المعزول .

وتابع، نثق جميعًا في حكمه ووعي مؤسسات وقيادات الدولة المحترمه، وانه حتمًا أدركوا مشروعيه وعداله مطالبنا ونبل مقاصدنا، أثق في إنه باذن الله سوف يجري استكمال خطوات إعادة النادي إلي أبناؤه المخلصين والعوده به إلي المكانة التي تليق به وجماهيره .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم 16 سبتمبر المقبل .

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.